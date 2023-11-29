Сидение более 6 часов каждый день грозит женщине опухолью матки

По информации Газета.Ru, исследование китайских ученых показало, что длительное сидение, особенно более шести часов в день, увеличивает риск развития миомы матки. В опросе участвовали 6623 женщины в возрасте 30–55 лет. Ученые анализировали информацию о родах, способах контрацепции, пищевых, двигательных привычках дам. В итоге выяснилось, что чем больше женщина сидит, тем выше риски миомы матки.

У добровольцев, которые сидели шесть часов в день, риск появления этой доброкачественной опухоли оказался в 2 раза выше, чем у тех, кто сидел менее 2-х часов.

Это исследование подчеркивает связь между образом жизни и риском развития данного заболевания. Результаты изучения были опубликованы в специализированном журнале British Medical Journal.