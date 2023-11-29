Американские ученые утверждают, что беспросветное одиночество приводит к развитию диабета

Исследование сотрудников Национального института США по проблемам старения выявило, что одиночество может способствовать снижению двигательной активности и нездоровому питанию, увеличивая риск развития сахарного диабета.

В новом исследовании участвовали 1713 американцев. Их возраст - от 33 до 77 лет. Ученые выяснили, что у тех, кто чувствует сильное одиночество, был повышен риск употребления «нездоровых» продуктов, таких как ультра-обработанная пища, а также сокращение физической активности.

Отчужденные от общества люди более склонны вести малоподвижный образ жизни. Эти факторы, в совокупности, увеличивают вероятность развития грозного заболенаия - сахарного диабета.