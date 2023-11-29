Ищет мосты: Украинский рэпер Потап думает, как бы ему вернуться в Россию

Украинский рэп-исполнитель Алексей Потапенко, известный как Потап, ищет возможности для возвращения в Россию, сообщил музыкант и продюсер Юрий Бардаш.

После начала военной специальной операции Потап с супругой-певицей переехал в Испанию. Но, похоже, он не смог там добиться успеха и признания. Потап критиковал отечественных звезд, отказывался от российских наград, но, тем не менее, выражает по-прежнему желание выступать для российской аудитории, говорит Бардаш.

Против возвращения Потапа в Украину

Недавно появилось видео, запечатлевшее отдых Потапа в роскошном ресторане в Дубае в компании российских граждан. После этого музыкант стал объектом критики со стороны соотечественников, которые выражают свое негодование. Они против возвращения артиста в Украину.

Тем не менее, согласно словам продюсера, Алексей не намерен возвращаться на Родину, а, напротив, ищет возможности для переезда в РФ.