Потерявшая мужа композитор Пахмутова разрыдалась на глазах у зрителей

В сентябре этого года Александра Пахмутова потеряла своего мужа. Николай Добронравов был женщине не только главной опорой в жизни, но и в творчестве. Несмотря на трудность потери, композитор нашла силы выйти на публику. Она участвовала в конкурсе «Синяя птица», который имеет для нее особенное значение.

Композитор не смогла сдержать слезы

Во время выступления участницы, исполняющей «Как молоды мы были», написанную Добронравовым и Пахмутовой, композитор не смогла сдержать слезы. Выступление очень глубоко тронуло Александру Николаевну.

Позднее композитор посетила детей из детских домов в Подмосковье, где им были представлены стихи, написанные ушедшим мужем. По словам женщины, дети, вдохновленные ее творчеством, встретили ее очень тепло, подарили много сувениров.