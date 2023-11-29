Филипп Киркоров помирил Ольгу Бузову с экс-возлюбленным блогером Давой

Филипп Киркоров откровенно сообщил, что на съемках шоу «Сокровища императора», проходивших в Китае, он активно способствовал воссоединению блогера Давида Манукяна (Давы) с Ольгой Бузовой.

Певец утверждает, что сумел свести их вместе, приложив все усилия для возобновления хороших отношений.

Романтические отношения между Бузовой и Давой завязались в 2019 году. Но спустя несколько лет пара рассталась.

Ведущая ранее описывала трудности, с которыми столкнулась после разрыва с любимым. Еще относительно недавно она обвиняла Даву в физическом насилии и оскорблениях. Тем не менее, в октябре экс-возлюбленные встретились на съемках реалити-проекта. Бузова была ведущей, а Манукян - участником шоу.

После съемок Давид, по утверждению внимательных поклонников, подписался на соцсети артистки. В ноябре очевидцы заметили их вместе на столичном концерте певицы.