Певица Штурм внезапно отменила свадьбу с ювелиром Альбертом

Недавно певица Наталья Штурм отменила помолвку с ювелиром Альбертом и вернула мужчине помолвочное кольцо. Артистка поделилась новостью в социальных сетях, оставаясь задумчивой на фото. Это уже вторая попытка построить отношения с Альбертом, и в этот раз свадьбы не будет.

Штурм, отменив свадьбу с тем же Альбертом в минувшем году, влюбилась в музыканта Дерека Глисона. Однако и этот роман не привел к свадьбе.

Артистка также известна своим решением провести пластическую операцию и эротическую пластику. Наталья Штурм активно взаимодействует со своей аудиторией в социальных сетях. Она сталкивается с негативом и позитивом от поклонников и злопыхателей. Но в последнее время она ограничивает время, посвященное общению.