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«Что за люди»: Инстасамка возмутилась сливом фотографий с тайной свадьбы с Moneyken

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«Что за люди»: Инстасамка возмутилась сливом фотографий с тайной свадьбы с Moneyken
Знаменитости
Источник фото: @instasamka

Певица-блогер Инстасамка на своей странице в социальной сети Instagram (владельцем является компания Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.) возмутилась сливом фотографий со своей тайной свадьбы. 

«Ну что за люди», - посетовала она.

Дарья призналась, что не хотела, чтобы событие становилось достоянием общественности.

«Слили наши фотки со свадьбы, которую мы делали как частное мероприятие. Плачу... Хотела оставить это событие только для своих. Что за люди!», — возмущается исполнительница.

Слив был сделан, когда Инстасамка и ее муж - рэпер Moneyken - вторые сутки кряду работали над клипом.

Пара поженилась тайно. Свадьба была скромной, присутствовали только родные и близкие жениха и невесты. Позже Инстасамка в своей соцсети опубликовала фотографию с обручальным колечком на безымянном пальце.

Источник фото: @instasamka

Артистка, тем не менее, не отказалась от идеи сделать вторую свадьбу - публичную и «хайповую». Гулять пара собирается не в родном городе Дарьи, а в Москве.

Информационное агентство «Informing»

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