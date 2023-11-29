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Сериал «Слово пацана» могут запретить в России после проверки Роскомнадзора

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Сериал «Слово пацана» могут запретить в России после проверки Роскомнадзора
Знаменитости
Источник фото: Ирина Волынец / ВКонтакте

В ноябре 2023 года в РФ вышла криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте«, ставшая признанным »сериалом года». Вскоре после выпуска кинофильм привлек внимание общественности из-за запроса омбудсмена по правам детей Ирины Волынец к Роскомнадзору о проверке на соответствие ленты традиционным ценностям. Волынец высказала свои опасения, что картина искажает представление детей и подростков о криминальном мире, а также поощряет бандитизм. Она предлагает блокировать порталы с трансляцией многосерийного фильма. Также политик отметила увеличение детской преступности после выхода сериала, поскольку подростки эмулируют криминальные группировки.

Омбудсмен поддерживает идею блокировки трансляции фильма

Несмотря на возрастные ограничения, Волынец подчеркнула, что несовершеннолетние молодые люди могут получить доступ к фильму, что затрудняет контроль в виртуальном пространстве. Омбудсмен поддерживает идею блокировки трансляции, подчеркивая, что несмотря на неплохой сценарий, он направлен на «разрушение».

Информационное агентство «Informing»

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