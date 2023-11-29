Продюсер Пригожин назвал певицу Наргиз «животным и больной тварью» на фоне признания в спонсировании ВС Украины

Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое негодование в адрес певицы Наргиз Закировой, которая призналась в финансовой поддержке ВС Украины. Муж Валерии отметил, что скандально известная артистка ведет себя неадекватно, выразив свое неприятие к ней.

Пригожин назвал Закирову неблагодарным человеком

Как пишет Газета.ру, продюсер подчеркнул, что популярность к Наргиз пришла благодаря композитору Максиму Фадееву. Он выразил сожаление о своем участии в видеоклипе певицы, назвав ее «неблагодарным человеком» и описав ее поведение, как поведение животного. Пригожин добавил, что считает Закирову «редкой больной тварью и свиньей», которая не умеет выражать благодарность. Он считает, что она сама загнала себя в угол.