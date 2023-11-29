Лорак положила руку на живот Навки, спровоцировав слухи о ее беременности

Ани Лорак вызвала интерес у многочисленных поклонников, опубликовав новую фотографию Татьяны Навки. На данном снимке виден большой живот фигуристки. Многие фанаты начали высказывать предположения о возможной беременности возлюбленной Дмитрия Пескова, сообщает 7Дней. На размещенном кадре Лорак держится крепко за живот Навки, которая находится в просторном темном вязаном свитере.

Подписчики поздравили Татьяну с предполагаемым прибавлением в семье

В соцсетях подписчики поздравили Татьяну с предполагаемым прибавлением в звездной семье. Один из пользователей выразил мнение, что она ждет мальчика, выразив ей поздравления.

Навка состоит в браке с Песковым. У них есть дочь Надежда. Старшая дочь Александра родилась от предыдущего брака с прославленным фигуристом Александром Жулиным.