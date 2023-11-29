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Игорь Николаев впервые после инфаркта вышел на сцену с женой и дочерью

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Игорь Николаев впервые после инфаркта вышел на сцену с женой и дочерью
Знаменитости
Источник фото: @igor_nikolaev_music

Певец выступил на концерте в Москве в День матери

Перенесший инфаркт российский певец, поэт, композитор Игорь Николаев впервые вышел в свет. Он выступил на концерте в Москве в День матери. Однако артист появился не один, а в сопровождении своей жены Юлии Проскуряковой и дочки. 

На сцене наследница артиста проявила уверенность. Она активно подпевала отцу, который не так давно перенес инфаркт. После выступления девочка помогала музыканту собирать букеты цветов от преданных поклонников. 

Певец, к слову сказать, заметно похудел, что было подчеркнуто красным костюмом. В то время как его жена выбрала более спокойный образ. Проскурякова нарядилась в платье с открытым верхом.

Информационное агентство «Informing»

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