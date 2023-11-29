«У Аллы был сложный маршрут»: Выяснилось, зачем на самом деле Примадонна прилетала в Россию

Меньше месяца назад Алла Пугачева вернулась в Россию после временного пребывания на Кипре, вызванного вооруженным конфликтом в Израиле. Ее возвращение вызвало обсуждения в Сети, вызывая как положительные, так и негативные реакции, пишет портал Стархит.

Гитарист Примадонны Александр Левшин рассказал, что Пугачева приехала не только по творческим, но и по юридическим вопросам. Он отметил, что у Примадонны в РФ был сложный маршрут. Так, артистка заезжала в студию в Твери, где ранее записывала много песен.

У нее много текущих вопросов, думаю, юридических и творческих

«У нее много текущих вопросов, думаю, юридических и творческих. Она — гражданин Росси, имеет право перемещаться по миру. В этом нет проблем. Больше порадовало меня то, что заезжала на студию в Твери к друзьям. Мы там записали много чего. Ранее там зависали по несколько суток», — сказал Левшин журналистам.