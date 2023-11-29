Доктор Браун перечислила полезные продукты, которые ведут к скачку сахара в крови

Доктор Миджин Браун предупреждает, что некоторые обычно считаемые полезными продукты могут способствовать повышению уровня сахара в крови и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа.

Доктор предлагает рассматривать высокосахаристые фрукты, как десерт

Эксперт отмечает, что продукты, такие как фрукты, фруктовые соки, овсяное молоко и каша, рисовая каша и лепешки, содержат высокие уровни сахара, что может привести к проблемам с суставами, сердцем, сосудами. Доктор рекомендует быть предельно осторожными с фруктовыми соками. Она предлагает рассматривать высокосахаристые фрукты, как десерт. Также специалист обращает внимание на вредные добавки, которые могут присутствовать в полезных продуктах.