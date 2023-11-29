Связь с Агутиным, Киркоровым и Шуфутинским: планы Пугачевой перестали быть секретом

Артистка готовится выступить за рубежом

Организаторы концертов после визита Аллы Пугачевой в Россию выразили мнение, что артистка готовится выступить за рубежом, подчеркивая, что это может значительно обогатить ее творческую карьеру. Тем не менее гитарист Примадонны Александр Левшин подчеркнул, что связь 74-летней певицы с Родиной и поклонниками останется очень крепкой. Он пообещал, что Алла Борисовна поделится вскоре своими планами на будущее с российской публикой.

Приезд Пугачевой в студию записи в Твери во время ее визита в РФ вызвала большой интерес у общественности. Это не стал отрицать Левшин.

«Она действительно заезжала к нашим друзьям в студию. Мы там записали много песен, включая „Позови меня с собой“. Раньше зависали по несколько суток там. Там и Агутин, и Киркоров, и Шуфутинский записывались...», — поделился музыкант.