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Шоумен Иван Ургант признался на концерте в Дубае, что очень любит Россию

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Шоумен Иван Ургант признался на концерте в Дубае, что очень любит Россию
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom

Шоумен, актер и ведущий Иван Ургант провел концерт в Дубае. Он выступил вместе с телеведущим Владимиром Познером. В ходе мероприятия он заявил о своей глубокой любви к России.

Ургант поднял на публике тему проблем в своей творческой карьере  

Ургант поднял на публике тему проблем в своей творческой карьере после закрытия рейтинговой программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Также Иван выразил ироничные извинения за то, что неоднократно пытался это сказать, но ему не давали шанса. Шоумен подчеркнул, что ранее даже не осознавал, насколько сильно любит Россию. 

«Я скажу так, как часто говорил на канале, где работал, как уже полтора года пытаюсь сказать, но не дает никто: «Я извиняюсь», — в шутливой форме произнес шоумен.

Информационное агентство «Informing»

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