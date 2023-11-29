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Певица Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

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Певица Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни
Знаменитости
Источник фото: @laima_vaikule_latvia

Латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала беспокойство у публики после своего последнего интервью, в котором обнаружились глубокие морщины на ее лице. В комментариях к видеоролику, который публикует woman.ru, пользователи выражают удивление и высказывают предположения об изменившемся внешнем виде артистки. 

Лайма борется с раком груди уже несколько лет

Известно, что Лайма борется с раком груди уже несколько лет. Многие предполагают, что именно онкологическая болезнь может повлиять не лучшим образом на ее внешность. Ранее Вайкуле открыто делилась своим опытом борьбы с раком, что вызвало поддержку и восхищение у ее поклонников за силу и решительность перед серьезными вызовами судьбы.

Информационное агентство «Informing»

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