Певица Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала беспокойство у публики после своего последнего интервью, в котором обнаружились глубокие морщины на ее лице. В комментариях к видеоролику, который публикует woman.ru, пользователи выражают удивление и высказывают предположения об изменившемся внешнем виде артистки.

Лайма борется с раком груди уже несколько лет

Известно, что Лайма борется с раком груди уже несколько лет. Многие предполагают, что именно онкологическая болезнь может повлиять не лучшим образом на ее внешность. Ранее Вайкуле открыто делилась своим опытом борьбы с раком, что вызвало поддержку и восхищение у ее поклонников за силу и решительность перед серьезными вызовами судьбы.