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Сильно исхудавший певец Стас Михайлов напугал поклонниц своим внешним видом

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Сильно исхудавший певец Стас Михайлов напугал поклонниц своим внешним видом
Знаменитости
Источник фото: @mihailoffstasfan

Российский певец и автор песен Стас Михайлов вызвал обеспокоенность среди своих поклонников. Волнения у фанатов появились после того, как он опубликовал новую фотографию. На снимке видно, что артист сбросил около 17 килограммов.

Подписчики выразили тревогу по поводу его чрезмерной худобы. Они выражали опасения за его здоровье.

Стас пояснил, что он следует специальной диете 

В ответ на многочисленные комментарии Стас пояснил, что он следует специальной диете, а также активно и регулярно занимается физическими упражнениями. В рамках диеты Михайлов отказался от алкоголя, хлебо-булочных изделий и сахара. Интересно, что исполнитель, который родился в 1969 году, так сильно изменился, что на недавнем концерте поклонница даже крикнула, что это не настоящий певец, а его двойник.

Информационное агентство «Informing»

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