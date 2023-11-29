16-летняя дочь Абдулова Евгения, которую прятали от публики, впервые вышла в свет

На одном из светских мероприятий, посвященных премьере новогоднего кинофильма «Баба Мороз и тайна Нового года», дочь покойного Александра Абдулова Евгения впервые вышла в свет. 16-летняя девушка поделилась своими планами о поступлении в театральное училище, хотя призналась, что пока не определилась, в чью мастерскую она хотела бы поступить.

Евгения посещает театральную студию с начальной школы

По данным Портала Первый женский, на мероприятии Евгения сначала проявила нерешительность и даже волнение, однако вскоре справилась с ситуацией. Несмотря на нерешительность перед камерами, звездная наследница смогла поделиться своими замыслами на будущее. В ответ на вопросы журналистов о своих планах и увлечениях она рассказала, что посещает театральную студию с начальной школы, а также выразила желание поступить в театральное училище.