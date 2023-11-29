Киркоров с обручальным кольцом на руке намекнул журналистам на недавнюю свадьбу

На «Золотом Граммофоне» в этом году уже по традиции появился Филипп Киркоров. Не обошлось в этот раз без громких заявлений короля российской эстрады. В преображенном и омолодившемся виде поп-короля, нарядившегося в роскошный черно-белый костюм, который выигрышно выделял его подтянутые формы, привлек внимание не только обновленный внешний вид, но и золотое кольцо, украшенное щедрой россыпью бриллиантов. Оно было очень похоже на обручальное.

Киркоров на вопрос о кольце подтвердил, что оно обручальное

Журналисты «Комсомольской Правды», задав вопрос об аксессуаре, уточнили у артиста, является ли оно обручальным.

«Да! Вы только что осознали?» - улыбнулся Киркоров, намекая на свое недавнее бракосочетание.

Недавно Филипп делился о новом витке в своей жизни, связанном с появлением новой возлюбленной.