Певец Киркоров заявил, что мать Пугачевой подталкивала ее к браку с ним

На премьере фильма «Теща» российский певец Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о своих хороших отношениях с матерью Аллы Пугачевой. Он выразил уважение к Зинаиде Архиповне, назвав ее замечательной матерью, и добавил, что у него была бы отличная теща.

Поп-король подчеркнул любовь и заботливость матери Аллы Пугачевой

Рассказывая о материнской роли, которую играла мать Примадонны, поп-король подчеркнул ее любовь и заботливость. Также он отметил, что она советовала своей дочери обращать внимание на молодого талантливого певца.

По словам Киркорова, подобно матери Аллы Борисовны он теперь сам становится посредником в отношениях. Недавно артист попытался помирить Ольгу Бузову и рэпера Даву в ходе съемок нового реалити-шоу в Китае. Филипп выразил радость из-за слухов о возможном возобновления отношений между экс-влюбленными.