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Онколог-химиотерапевт Астраханцев: Алкоголь и колбасы в Новый год могут повысить риск рака

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Онколог-химиотерапевт Астраханцев: Алкоголь и колбасы в Новый год могут повысить риск рака
Здоровье
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев предупредил россиян, что некоторые продукты, традиционно присутствующие на новогоднем столе, могут повысить риск рака. 

Он выделил алкоголь, который, по его словам, является главным канцерогеном. Чрезмерное употребление спиртного приводит к раку горла, пищевода, печени, груди.

Также врач отметил, что переработанные мясные продукты, особенно колбасы, могут представлять опасность из-за содержания различных стабилизаторов, усилителей вкуса, консервантов, которые могут вызвать опухоль кишечника. Он рекомендовал заменить такие продукты на натуральное мясо, но без технологической обработки.

Сладости оказались на третьем месте в списке потенциальных канцерогенов из-за огромного содержания сахара, красителей, консервантов. Врач советует заменить сладости на фрукты или домашние десерты, чтобы снизить этот риск.

Информационное агентство «Informing»

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