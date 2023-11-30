Владимир Киселев: Российские артисты отказываются выступать на одной сцене с Shaman

Владелец «Русской медиагруппы» высказал свое мнение о том, что многие российские звезды отказываются участвовать в сборных концертах, узнав о том, что там будет выступать певец Shaman. По словам Владимира Киселева, на это есть свои причины.

«К сожалению, многие артисты, при условии, что на концерте будет Shaman, отказываются выступать. По одной причине — они прекрасно видят неискренность этого парня и, что это абсолютно кремлевский продукт», — приводит слова музыканта издание News.ru.

Кроме того, медиа-менеджер обвиняет Ярослава Дронова в том, что, получая деньги от Кремля, он никак не оказывает поддержку армии ВС РФ.

«Считаю, что это необъяснимая ситуация», — возмущается Киселев.