Актер Максим Матвеев изменил внешность и стал маньяком ради сериала «Мосгаз»

Известный киноактер Максим Матвеев на днях удивил поклонников. Он продемонстрировал свой трансформационный процесс. Это было необходимо для съемок в телесериале «Мосгаз».

Артист воплотил образ старого маньяка, проникающего в квартиры своих жертв. В процессе гримирования артист демонстрировал подписчикам маску, необходимую для создания устрашающего облика. Маска для персонажа, выполненная из латекса, выглядела мрачно. Фото было сделано как раз в тот момент, когда гример надевал маску на лицо актера, создавая для картины жуткое зрелище.

Источник фото: @maxim_matveev_

В своем посте Максим позже подчеркнул, что в глубине души герой, которого он играет, является добрым человеком.