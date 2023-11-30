Информинг » Знаменитости » Актер Максим Матвеев изменил внешность и стал маньяком ради сериала «Мосгаз»

Актер Максим Матвеев изменил внешность и стал маньяком ради сериала «Мосгаз»

Image 16+
Актер Максим Матвеев изменил внешность и стал маньяком ради сериала «Мосгаз»
Знаменитости
Источник фото: @maxim_matveev_

Известный киноактер Максим Матвеев на днях удивил поклонников. Он продемонстрировал свой трансформационный процесс. Это было необходимо для съемок в телесериале «Мосгаз». 

Артист воплотил образ старого маньяка, проникающего в квартиры своих жертв. В процессе гримирования артист демонстрировал подписчикам маску, необходимую для создания устрашающего облика. Маска для персонажа, выполненная из латекса, выглядела мрачно. Фото было сделано как раз в тот момент, когда гример надевал маску на лицо актера, создавая для картины жуткое зрелище.

Источник фото: @maxim_matveev_

В своем посте Максим позже подчеркнул, что в глубине души герой, которого он играет, является добрым человеком.

Информационное агентство «Informing»

Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»

Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Портрет Аллы Пугачевой вывесили в фойе Московского театра эстрады

Сегодня, 09:43

Актер Максим Матвеев изменил внешность и стал маньяком ради сериала «Мосгаз»

Сегодня, 09:33

Владимир Киселев: Российские артисты отказываются выступать на одной сцене с Shaman

Сегодня, 09:33

Певец Киркоров заявил, что мать Пугачевой подталкивала ее к браку с ним

Сегодня, 01:18

16-летняя дочь Абдулова Евгения, которую прятали от публики, впервые вышла в свет

Вчера, 23:18

Киркоров с обручальным кольцом на руке намекнул журналистам на недавнюю свадьбу

Вчера, 23:08

Певица Вайкуле изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Вчера, 23:08

Сильно исхудавший певец Стас Михайлов напугал поклонниц своим внешним видом

Вчера, 22:53

Шоумен Иван Ургант признался на концерте в Дубае, что очень любит Россию

Вчера, 21:08

Связь с Агутиным, Киркоровым и Шуфутинским: планы Пугачевой перестали быть секретом

Вчера, 20:48

«У Аллы был сложный маршрут»: Выяснилось, зачем на самом деле Примадонна прилетала в Россию

Вчера, 18:58

Игорь Николаев впервые после инфаркта вышел на сцену с женой и дочерью

Вчера, 17:43

Лорак положила руку на живот Навки, спровоцировав слухи о ее беременности

Вчера, 16:33

Продюсер Пригожин назвал певицу Наргиз «животным и больной тварью» на фоне признания в спонсировании ВС Украины

Вчера, 16:28

Сериал «Слово пацана» могут запретить в России после проверки Роскомнадзора

Вчера, 15:48

«Что за люди»: Инстасамка возмутилась сливом фотографий с тайной свадьбы с Moneyken

Вчера, 14:38

Певица Штурм внезапно отменила свадьбу с ювелиром Альбертом

Вчера, 13:48

Потерявшая мужа композитор Пахмутова разрыдалась на глазах у зрителей

Вчера, 13:18

Филипп Киркоров помирил Ольгу Бузову с экс-возлюбленным блогером Давой

Вчера, 12:38

Ищет мосты: Украинский рэпер Потап думает, как бы ему вернуться в Россию

Вчера, 11:13

Новости партнеров
2023
ru-RU