Портрет Аллы Пугачевой вывесили в фойе Московского театра эстрады

В фойе Московского театра эстрады разместился черно-белый портрет Аллы Пугачевой в молодые годы, пишет Царьград.

После ремонта холла состоялась премьера шоу «История в отеле», ознаменовавшая возвращение первых зрителей. Именно в этот момент многие заметили портрет Примадонны, созданный еще в далеком 1991 году. Огромное изображение певицы, на половину занимающее стену, украшает отремонтированный холл в театре Эстрады. Рядом с портретом Пугачевой представлены другие изображения, в том числе Эдиты Пьехи, Марии Мироновой, Махмуда Эсамбаева.

Интересно: Алла Борисовна имеет богатую историю выступлений в этом театре. Там проходили концерты ее премьерной сольной программы под названием «Женщина, которая поет». В 1980 году в культурном учреждении прошел концерт в рамках Олимпийских игр.