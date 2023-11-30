Певец Фаррух Закиров оправдался после обвинений Фадеева в поддержке Наргиз Закировой

Фаррух Закиров, узбекский, советский эстрадный певец, опроверг недавние обвинения композитора Максима Фадеева о крышевании своей племянницы Наргиз Закировой. Он оправдался, назвав подобные высказывания ложью, сообщает Газета.ру.

Закиров заявил:

«Все, что могу сказать: не могу влиять на слова или поступки родственников. Поэтому теория о том, что я «стою за чем-либо» и «крышую чьи-либо поступки», является абсолютной ложью».

Музыкант подчеркнул также, что покинул должность министра культуры Узбекистана более двадцати лет назад. Закиров напоследок выразил поддержку дружбе между странами и любовь к своей российской публике.