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Певец Фаррух Закиров оправдался после обвинений Фадеева в поддержке Наргиз Закировой

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Певец Фаррух Закиров оправдался после обвинений Фадеева в поддержке Наргиз Закировой
Знаменитости
Источник фото: Фарух Закиров / ВКонтакте

Фаррух Закиров, узбекский, советский эстрадный певец, опроверг недавние обвинения композитора Максима Фадеева о крышевании своей племянницы Наргиз Закировой. Он оправдался, назвав подобные высказывания ложью, сообщает Газета.ру. 

Закиров заявил: 

«Все, что могу сказать: не могу влиять на слова или поступки родственников. Поэтому теория о том, что я «стою за чем-либо» и «крышую чьи-либо поступки», является абсолютной ложью». 

Музыкант подчеркнул также, что покинул должность министра культуры Узбекистана более двадцати лет назад. Закиров напоследок выразил поддержку дружбе между странами и любовь к своей российской публике.

Информационное агентство «Informing»

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