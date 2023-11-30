Владимир Киселев, лидер «Землян», подчеркнул, что его артисты не ставят выплату гонорара обязательным условием для участия в патриотических митингах, в отличие от некоторых других. Как отметил владелец «Русской медиагруппы», артисты его продюсерского центра выступают на патриотических акциях без взимания дополнительной оплаты, в то время как некоторые его коллеги требуют баснословные гонорары за участие в подобных культурных мероприятиях.

В дополнение к этому Киселев сообщил, что его компания не привлекается к сбору денежных средств для поддержки военнослужащих из спецоперации. По словам известного музыканта, артисты «Русской медиагруппы» выступают самостоятельно, оказывая гуманитарную помощь бойцам ВС РФ за свой счет, сообщает Pravda.Ru.

«Дико смотреть, когда артисты выходят на Красной площади только при условии выплаты гонорара», — говорит с возмущением Владимир.