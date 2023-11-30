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Ученые из Китая назвали 5 органов, без которых человек спокойно проживёт

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Ученые из Китая назвали 5 органов, без которых человек спокойно проживёт
Здоровье
Фото: @sasint / pixabay.com

Ученые из Китая провели анализ человеческого организма и в конечном итоге выделили 5 органов, потеря которых не лишает человека способности вести полноценную жизнь. Это исследование раскрывает новые перспективы в понимании возможностей человеческого тела, сообщает Медиапоток. 

  1. Желчный пузырь. Хотя он служит резервуаром для желчи, играющей важную роль в расщеплении жиров, его удаление порой может быть необходимо.
  2. Аппендикс. Хотя он вовсе не играет ключевой роли в пищеварении, важен для поддержания кишечной микрофлоры, а также иммунной системы. В случае воспаления этот орган удаляют.
  3. Легкое. После потери одного легкого человек способен вести нормальную жизнь благодаря резервным возможностям оставшегося второго легкого.
  4. Желудок играет также ключевую роль в пищеварении. В случае удаления органа из-за рака, человек может вести полноценную жизнь, но уже должен соблюдать специальную диету.
  5. Почки фильтруют кровь и вырабатывают гормоны, поэтому могут быть заменены трансплантацией. После успешной операции человек может продолжить полноценно жить.

Информационное агентство «Informing»

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