Ученые из Китая назвали 5 органов, без которых человек спокойно проживёт

Ученые из Китая провели анализ человеческого организма и в конечном итоге выделили 5 органов, потеря которых не лишает человека способности вести полноценную жизнь. Это исследование раскрывает новые перспективы в понимании возможностей человеческого тела, сообщает Медиапоток.

Желчный пузырь. Хотя он служит резервуаром для желчи, играющей важную роль в расщеплении жиров, его удаление порой может быть необходимо. Аппендикс. Хотя он вовсе не играет ключевой роли в пищеварении, важен для поддержания кишечной микрофлоры, а также иммунной системы. В случае воспаления этот орган удаляют. Легкое. После потери одного легкого человек способен вести нормальную жизнь благодаря резервным возможностям оставшегося второго легкого. Желудок играет также ключевую роль в пищеварении. В случае удаления органа из-за рака, человек может вести полноценную жизнь, но уже должен соблюдать специальную диету. Почки фильтруют кровь и вырабатывают гормоны, поэтому могут быть заменены трансплантацией. После успешной операции человек может продолжить полноценно жить.