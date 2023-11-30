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Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела

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Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела
Новости Hi-Tech
Фото: @debashesbiswas / freepik.com

Компания Apple разработала новое умное кольцо с гибким материалом, позволяющим его носить на различных частях тела, включая палец, запястье, лодыжку.

Способно реагировать на жесты человека

Как сообщает сегодня Lenta.ru, данное инновационное устройство будет способно реагировать на жесты человека для управления и взаимодействия пользователя с окружающими устройствами при помощи NFC. Кроме того, кольцо будет отслеживать данные о здоровье и активности его владельца, синхронизируясь со смартфоном для отображения полученной информации. 

Патент на гаджет был обнаружен в базе данных по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Информационное агентство «Informing»

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