Стас Садальский заявил, что окружение Аллы Пугачёвой является причиной её падения вниз

Российский артист, журналист и блогер Станислав Садальский высказал в очередной раз свое мнение об Алле Пугачевой. Он утверждает, что в 74 года певица потеряла свои позиции из-за близкого окружения, которое, по его мнению, тянет ее вниз.

Окружение было весьма сложным

Актер подчеркнул, что Примадонна всегда работала с выдающимися текстами, брала стихи у Мандельштама и Ахматовой. Однако ее окружение было весьма сложным.

Ранее Садальский уже отмечал, что Алла Борисовна остается вместе с молодым супругом из-за созданного ей комфорта, который, как утверждает Стас, никто из предыдущих мужей не предоставлял.