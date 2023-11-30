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Откровения певицы Наргиз заставили продюсера Фадеева обратиться к МВД и ФСБ

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Откровения певицы Наргиз заставили продюсера Фадеева обратиться к МВД и ФСБ
Знаменитости
Источник фото: @nargizzakirova_official

Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер и композитор, обратился вынужденно к ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди Наргиз Закировой Фарруха Закирова. Такое решение было принято после ряда скандальных высказываний артистки в пранке «Шоу Вована и Лексуса». 

Закиров не должен выступать в стране

Напомним, певица заявила о своем патриотизме к США и выразила намерение сжечь российский паспорт своего супруга. Фадеев отреагировал на это заявление и выразил свое негодование. Он призвал проверить гастроли дяди Наргиз в РФ, поскольку считает, что после таких заявлений племянницы он не должен выступать в стране.

Информационное агентство «Informing»

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