Откровения певицы Наргиз заставили продюсера Фадеева обратиться к МВД и ФСБ

Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер и композитор, обратился вынужденно к ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди Наргиз Закировой Фарруха Закирова. Такое решение было принято после ряда скандальных высказываний артистки в пранке «Шоу Вована и Лексуса».

Закиров не должен выступать в стране

Напомним, певица заявила о своем патриотизме к США и выразила намерение сжечь российский паспорт своего супруга. Фадеев отреагировал на это заявление и выразил свое негодование. Он призвал проверить гастроли дяди Наргиз в РФ, поскольку считает, что после таких заявлений племянницы он не должен выступать в стране.