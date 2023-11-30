Умер известный актер театра и кино Цезарь Щигельский

Как сообщила вчера, 29 ноября, Российская газета, ушел из жизни известный польский актер театра и кино. Цезарь Щигельский скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила Ассоциация польских артистов эстрады.

Причина смерти артиста не была уточнена.

Щигельский был известен своими многими выдающимися ролями в польских сериалах и кинофильмах.

Интересно: родившись 25 февраля 1941 года в Варшаве, он приобрел популярность в индустрии развлечений, снявшись в десятках легендарных фильмов и телесериалов за свою долгую карьеру - более чем 30 лет. Самые выдающиеся его проекты - «Король Убю», «В добре и зле», «Блондинка», «Прекрасная эпоха», «Отец Матфей», «Верните Алисию» и «Как я стал гангстером. Правдивая история».