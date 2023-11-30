Любовь Успенская высмеяла певца SHAMAN: «Пусть дорастет до меня»

StarHit.ru сообщает, что Любовь Успенская выразила свое мнение о популярном артисте Ярославе Дронове, известном больше как певец SHAMAN.

По словам знаменитой исполнительницы шансона, SHAMAN только начал свой творческий путь, поэтому ему предстоит много работать, чтобы достичь статуса легендарного артиста. Певица также призвала рассматривать творчество своего коллеги в перспективе десятилетий и двадцатилетий на сцене.

«Пусть до меня дорастет. Он начал только. Давайте будем говорить о десятилетиях и двадцатилетиях. Если на сцене задержался на 20 лет хотя бы, то можно говорить, что ты бессмертный артист», —заявила певица.