«Пристыдил»: продюсер Киселев раскритиковал Газманова на вручении премии «Золотой граммофон»

Продюсер Владимир Киселев во время вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» упрекнул многих звезд российской эстрады за отсутствие поддержки.

Артисты, поддерживающие РФ, были названы «ждунами», которые, по мнению Киселева, не делают ничего для помощи своей стране. Особого внимания удостоились его коллеги - композитор Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, а также певец Олег Газманов.

«Никогда не нужно забывать, кому мы с вам обязаны быть в теплой Москве и проводить концерты», — сказал со сцены лидер группы «Земляне».