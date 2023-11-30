Актриса из «Интердевочки» Дрожжина, которая весит 41 кг, может умереть из-за голодания

Известная российская актриса Наталия Дрожжина, которая сыграла в кинофильме «Интердевочка», в настоящее время находится в критическом состоянии и может вовсе скончаться от голодания. После перенесенного инфаркта у 75-летней артистки парализовало лицо. Это привело к трудностям в разговоре и приеме пищи.

Состояние звезды ухудшилось после стресса

На данный момент вес актрисы составляет всего 41 килограмм, пишет АиФ. Специалисты не смогли восстановить речь и жевательную функцию актрисы. Не исключено, что состояние звезды сильно ухудшилось после стресса, связанного с судебным процессом по делу хищения имущества семьи актера Алексея Баталова.