Актер Огурцов призвал сбежавшего из России Смольянинова «ответить за базар»

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов призывает актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом), сбежавшего из РФ, ответить за свои высказывания.

В интервью порталу АиФ он рассказал, что общался с супругой Смольянинова*, призывая ее поговорить с мужем. Артур*, в свою очередь, отказывается каяться. Он намерен встретиться с Огурцовым «на поле боя». Артист подчеркнул, что те, кто критикует Россию, должны искупать свою вину, к примеру, работая в военном госпитале с ребятами или поддерживать их любыми другими способами.

«Если обхаял что-то еще, должен искупить свою вину. В общем, как говорится, за базар нужно отвечать», – обратился к коллеге актер.