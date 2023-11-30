Журналистка Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в московском ЦУМе

Ксения Собчак, которая решила посетить московский ЦУМ, поделилась своим мнением о высоких ценах, особенно на новую коллекцию известного бренда Bottega Veneta. Журналистка выразила возмущение, опубликовав фотографии обуви с высокими ценниками на подошвах.

«Цены в ЦУМе на новую коллекцию. Ну хоть санкционочка есть, радует. Но если дорого мне, то кто это тогда покупает?» — приводит слова Собчак Газета.ру.

Это высказывание теледивы добавилось к ее недавнему посту. В новой публикации Ксения поделилась редким фото интерьера спальни. Она похвасталась недавним подарком мужа, включая розовый комод, эксклюзивную картину, стеклянные вазы, роскошные светильники, зеркало.