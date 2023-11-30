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Певица Глюкоза заявила, что может встретить Новый 2024 год на работе

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Певица Глюкоза заявила, что может встретить Новый 2024 год на работе
Знаменитости
Источник фото: @glukozamusic

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) сказала, что встретит Новый 2024 год на работе. Однако если в новогоднюю ночь ей работать не придется, то вместе с семьей отправится на отдых. Певица сказала, что любит отдыхать  на островах и она очень хотела бы побывать на Сейшелах.

Глюкоза в этом году все сделает по-своему

Глюкоза добавила, что чтит новогодние традиции, но не умеет правильно загадывать желание, поэтому в этом году все сделает по-своему. 

«Не раз так загадывала желание, но у меня не складывается с этим ритуалом — я постоянно давлюсь этой бумажкой», — рассказала Наталья.

Поэтому под бой курантов она просто пожелает, чтобы все задуманное исполнилось. Певица также подчеркнула, что ее детские мечты уже сбылись. Несколько лет назад она мечтала об успехе, крепкой семье и возможности побывать в самых интересных местах земного шара.

Информационное агентство «Informing»

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