«Там, наверное, 70 градусов было»: победитель «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун рассказал о спиртном на проекте

В беседе с Яной Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу» победитель шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Колдун приоткрыл завесу тайны о том, что происходило во время съемок. По словам белорусского певца, участники проекта любили употреблять алкоголь.

Колдун рассказал, о том, что на съемочной площадке всегда находился врач и когда артисты начинали волноваться, давал им успокоительную настойку.

«Мы все время жаловались, что сильно нервничаем и просили увеличивать дозу настойки. Там, наверное, 70 градусов было», — делится воспоминаниями певец.

Также он добавил, что иногда на проекте устраивали вечеринки, где присутствовало спиртное.

«Пару раз было, что вообще прям сильно выпивали, превращались просто в жуткие щи», — добавил Колдун.