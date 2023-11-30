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От рака умер известный актер Дин Салливан, «икона британских мыльных опер»

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От рака умер известный актер Дин Салливан, «икона британских мыльных опер»
Знаменитости
Фото: @wirestock / freepik.com

С грустью зарубежные СМИ сообщили о том, что 29 ноября в возрасте 68 лет ушел из жизни известный английский актер Дин Салливан. Его называют «иконой британского мыла» благодаря своей роли в телесериале «Бруксайд», где он сыграл одну из главных ролей. 

Сериал «Бруксайд» пользовался огромной популярностью, собирая перед экранами восьмимиллионную аудиторию на пике своей популярности. Вместе с тем, Салливан также снимался в различных кино- и телепроектах. 

Родившийся в Ливерпуле Дин изначально работал учителем в течение шести лет, прежде чем начать актерскую карьеру. В 2018 году у актера был поставлен диагноз рак. Об этом он сообщил публике через год. 

Семья Салливана выразила благодарность за поддержку и отметила, что он ушел из жизни мирно.

Информационное агентство «Informing»

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