От рака умер известный актер Дин Салливан, «икона британских мыльных опер»

С грустью зарубежные СМИ сообщили о том, что 29 ноября в возрасте 68 лет ушел из жизни известный английский актер Дин Салливан. Его называют «иконой британского мыла» благодаря своей роли в телесериале «Бруксайд», где он сыграл одну из главных ролей.

Сериал «Бруксайд» пользовался огромной популярностью, собирая перед экранами восьмимиллионную аудиторию на пике своей популярности. Вместе с тем, Салливан также снимался в различных кино- и телепроектах.

Родившийся в Ливерпуле Дин изначально работал учителем в течение шести лет, прежде чем начать актерскую карьеру. В 2018 году у актера был поставлен диагноз рак. Об этом он сообщил публике через год.

Семья Салливана выразила благодарность за поддержку и отметила, что он ушел из жизни мирно.