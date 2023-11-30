Депутат Драпеко заявила, что не может осуждать портрет Пугачевой в фойе театра

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в интервью с порталом news.ru заявила, что театру Эстрады никто не может запретить размещать портрет Аллы Пугачевой в своем фойе. Она добавила, что если певица не нарушала законодательство и не лишена гражданства РФ, то это всего лишь осуждение, а не основание для каких-либо запретов.

Отметим, что театр Эстрады провел ремонт, завершившийся в конце октября. После этого в фойе было размещено черно-белое фото Примадонны. Это вызвало обсуждение и негодование в обществе.

Художественный руководитель театра Геннадий Хазанов отказался комментировать эту ситуацию. В свою очередь пресс-секретарь театра Карина Захарова выразила недоумение по поводу общественного резонанса. Она заметила, что на стенах учреждения висят портреты всех народных артистов СССР, включая Пугачеву.