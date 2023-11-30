Куда пропал народный артист России Дмитрий Харатьян и что он говорит об СВО

Дмитрий Харатьян, народный артист России, поделился, чем занимается в последнее время. Актер рассказал, что он ведет программу под названием «Наши». Передача посвящена людям с Донбасса и их жизни.

Харатьян встречался с бойцами

Также он отметил, что сейчас не поступает много предложений о съёмках в фильмах, и он делает ставку на телепроекты. В период специальной военной операции актер посещал военные госпитали. Он встречался с бойцами, а также участвовал в концерте в поддержку спецоперации.

Дмитрий неоднократно подчеркивал, что он на самом деле не стремится засветиться ради самого процесса, а выбирает только те проекты, которые соответствуют его принципам и стандартам, пишет news.ru.