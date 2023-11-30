Певец Сергей Лазарев возмутил россиян «грязными» танцами на концерте в Череповце

Сергей Лазарев дал концерт в Череповце. О выступил с новым шоу в рамках гастролей по городам РФ. Но выступление певца вызвало критику у россиян, информирует «Московский комсомолец».

Не были в восторге от «грязных» танцев Лазарева

В кадре, размещенном в Сети, в номере девушка из подтанцовки села на колени к артисту, наклонилась, руками уперлась в сцену и танцевала рядом с ним. Некоторые происходящее назвали прелюдией к сексу. Большинство череповчан не были в восторге от «грязных» танцев Лазарева, хотя некоторым номер понравился.

Сергей не отреагировал на хейт в свой адрес.