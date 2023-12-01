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«Друзья отвернулись от меня из-за СВО»: где сейчас актер Бероев

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«Друзья отвернулись от меня из-за СВО»: где сейчас актер Бероев
Знаменитости
Источник фото: @egorberoev

Егор Бероев не остался в стороне от событий, связанных со спецоперацией. Он поддержал решение российского руководства. Это привело к тому, что многие его друзья отвернулись от него. 

Бероев поддержал решение президента

В интервью «Царьграду» артист рассказал, что для него стало понятно, кто его настоящие друзья, после того как он поддержал решение президента. Актер показал ответственность перед российским народом. Он подчеркнул, что не мог бы уехать даже в сложной ситуации. Он также выразил свою преданность стране, где родился.

Бероев продолжает активную деятельность и участвует в съемках новой шпионской драмы «Берлинская жара», где играет одну из главных ролей. Сериал расскажет о роли советской науки в создании ядерного щита страны.

Информационное агентство «Informing»

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