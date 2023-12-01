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«Вылитая Алла»: 81-летнюю Алентову на свежем фото перепутали с Пугачевой

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«Вылитая Алла»: 81-летнюю Алентову на свежем фото перепутали с Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: соцсети Веры Алентовой

Всего через два месяца Вере Алентовой исполнится 82 года. Несмотря на свой почтенный возраст, она не желает покидать театральную сцену. Артистка и сегодня продолжает активно участвовать в театральных постановках. Она ездит на гастроли вместе с коллегами.

Недавно актеры посетили город Рошаль. На гастролях она была с Дарьей Поверенновой и Петром Красиловым. Вместе они запечатлели этот момент на камеру для воспоминаний.

Источник фото: @dpoverennova

Поклонники, рассматривая свежий снимок, не смогли сразу узнать звезду. Многие по ошибке приняли Алентову за Пугачеву.

«Вылитая Алла, бывает такое», «Очень похожа на Пугачеву», «Алла Пугачева, что ли», — написали интернет-пользователи.

Информационное агентство «Informing»

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