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Леонид Агутин раскрыл, куда исчезла Анжелика Варум после начала СВО

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Леонид Агутин раскрыл, куда исчезла Анжелика Варум после начала СВО
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Леонид Агутин раскрыл, почему его супруга Анжелика Варум избегает появлений на общественных мероприятиях уже два года, особенно после начала спецоперации в Украине.

Артистка призывала к переговорам

В последнее время заслуженная артистка стала избегать светских мероприятий. Она не появлялась на них даже в сопровождении мужа. И юбилейный концерт Агутина певица пропустила, несмотря на то, что обычно исполняет песни с ним в дуэте. Певица также выступала в Казахстане, где высказывала позицию по спецоперации, призвав к переговорам.

Варум предпочитает не выходить в свет

Агутин объяснил изменение поведения супруги тем, что она, как и он сам, предпочитает не выходить в свет. Однако ей удается избегать общественных мероприятий, в отличие от певца. Леонид также уточнил, что Анжелике приходится отвечать за многие вещи, поэтому пропускать концертные мероприятия становится сложно.

Касательно того, что она не появилась на юбилейной концерте, музыкант утверждает, что это было вызвано болезнью, пишет MK.RU. Помимо этого, супруги неоднократно опровергали слухи о том, что покинули страну, несмотря на публикации СМИ.

Информационное агентство «Informing»

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