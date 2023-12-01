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Пластический хирург Байрамукова объяснила резкое старение 69-летней Вайкуле

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Пластический хирург Байрамукова объяснила резкое старение 69-летней Вайкуле
Знаменитости
Источник фото: @laima_vaikule_official

Поклонники Лаймы Вайкуле очень озабочены ее здоровьем после того, как увидели новые фотографии, на которых певица кажется заметно постаревшей. Артистка всегда славилась своей молодостью. Многие пользователи полагали, что это является заслугой пластической хирургии и фильтров для фотографий.

Заметны глубокие морщины

Однако недавно на YouTube-канале появилось видео, в котором ведущий созвонился по видеосвязи с Вайкуле. На ее лице были заметны глубокие морщины. Это вызвало у фанатов шок и обеспокоенность. Также появились слухи о возможном возвращении онкологического заболевания.

Пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась своим мнением на этот счет. Она заявила, что Лайма, будучи почти 70-летней, выглядит естественно для своего возраста. Как предположила врач, использование фильтров могло создать иллюзию молодости, а теперь артистка решила отказаться от них.

Информационное агентство «Informing»

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