Певица Орлова рассказала, как проводит время с супругом в Милане

Ольга Орлова и ее второй супруг Валерий Маслов осуществили путешествие в Италию. Они пожелали провести время только вдвоем перед наступлением новогодних праздников. Перед вылетом из России теледива опубликовала в социальных сетях новый ролик, показав свою подросшую дочку Анну, которая радостно бегала по дому с использованием ходунков.

В подписи к видео артистка объявила о том, что они улетают на несколько дней. После прилета в Милан звездная семейная пара разместила видео и фотографии в своих социальных сетях. Они продемонстрировали, что свое время проводят в ресторане с необычным розовым интерьером.

Супруги также подчеркнули, что наслаждаются отдыхом, а их маленькая дочь осталась под присмотром родственников в Москве.