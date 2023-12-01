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Певица Орлова рассказала, как проводит время с супругом в Милане

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Певица Орлова рассказала, как проводит время с супругом в Милане
Знаменитости
Источник фото: @olgaorlova1311

Ольга Орлова и ее второй супруг Валерий Маслов осуществили путешествие в Италию. Они пожелали провести время только вдвоем перед наступлением новогодних праздников. Перед вылетом из России теледива опубликовала в социальных сетях новый ролик, показав свою подросшую дочку Анну, которая радостно бегала по дому с использованием ходунков. 

В подписи к видео артистка объявила о том, что они улетают на несколько дней. После прилета в Милан звездная семейная пара разместила видео и фотографии в своих социальных сетях. Они продемонстрировали, что свое время проводят в ресторане с необычным розовым интерьером. 

Супруги также подчеркнули, что наслаждаются отдыхом, а их маленькая дочь осталась под присмотром родственников в Москве.

Информационное агентство «Informing»

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