Телеведущая Прошутинская нелестно высказалась в адрес Яны Поплавской

Кира Прошутинская, выдающаяся российская телеведущая, поделилась своим мнением относительно Яны Поплавской. Она заявила, что ранее считала актрису славной, но недавнее поведение вызывает у нее вопросы.

Прошутинская подчеркнула, что за годы ей пришлось пережить многое, включая предательства, подлости, творческое воровство. Тем не менее, она подчеркнула свою способность любить людей, не деля их на «своих» и «врагов».

«Знаете, за эти годы было много чего. Предательство, подлость, творческое воровство. Но как-то все это нужно пережить, чтобы сохранить себя. Не хочу делить людей на врагов и друзей, как это делают многие», — говорит ведущая.