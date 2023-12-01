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Станет монахом: изменившаяся актриса Ольга Дроздова показала 16-летнего сына Елисея

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Станет монахом: изменившаяся актриса Ольга Дроздова показала 16-летнего сына Елисея
Знаменитости
Источник фото: соцсети Ольги Дроздовой

Ольга Дроздова показала своего подросшего сына. Она с 16-летним Елисеем появилась на съемках передачи о Галине Волчек. Позже артистка поделилась новым снимком со съёмок, пишет 7Дней.

На фото видно, как Дроздова и ее сын стоят рядом. Оба они облачились в торжественные наряды. 

Источник фото: @Pevtsov_Moscow

Елисей, по словам актрисы, несколько лет назад поступил в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. Его туда отправили из-за плохой дисциплины. Однако осенью подростка перевели обратно в обычную школу.

Отмечается, что Елисей в будущем может решить стать монахом, поскольку в некоторых источниках говорится о его возможном вступлении в монастырь. Сам звездный наследник, видимо, не против отречься от мира.

Информационное агентство «Informing»

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