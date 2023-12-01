Алла Пугачева втянула Геннадия Хазанова в громкий скандал

После завершения ремонта в Московском театре эстрады, в холле был установлен большой черно-белый портрет Аллы Борисовны Пугачевой. Это вызвало недовольство у зрителей, которые выразили мнение, что певица, выступающая с критическими заявлениями в адрес россиян и являющаяся женой иноагента, не заслуживает наличия портрета рядом с другими уважаемыми деятелями культуры.

В театре отказались убирать фото

Однако руководство театра, ссылаясь на историю выступлений Примадонны на этой сцене в начале ее карьеры, отказалось убирать фото.

Геннадий Хазанов, который является долгосрочным другом Пугачевой, оказался втянут в громкий скандал. При этом художественный руководитель театра отказался комментировать что-либо и не ответил на вопрос о причинах такого шага, пишет Абзац.